В Азербайджане продлен период проведения экзаменов по способностям

БАКУ /Trend/ - Экзамены по способностям для соответствующих специальностей ВУЗ-ов на 2020-2021 учебный год продлены до 18 сентября, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ).

Экзамены проводятся с 27 августа.

В этом году 11 489 абитуриентов и 2 597 суббакалавров указали в своих заявлениях V группу специальностей. Кроме того, 46 280 абитуриентов, наряду с I-IV группами, указали и V группу.

После каждого экзамена при каждой приемной комиссии функционирует Апелляционная комиссия.

Экзамены по способностям проводятся по четырем направлениям - изобразительное искусство, музыкальное искусство, архитектура, искусство театра, кино и хореография.

В целом работает 34 комиссии для экзаменов по способностям. Собеседования по специальности «исламоведение» начались 9 сентября и будут продолжены до 16 сентября. Для участия в собеседованиях регистрацию прошли 174 абитуриента.

(Текст: Кямаля Сеидова.)