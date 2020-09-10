Суд отклонил ходатайство бывшего начальника отдела МИД Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Сегодня в Сабаильском районном суде было рассмотрено ходатайство экс-начальника консульско-правового отдела Консульского управления Нурупаши Абдуллаева, задержанного в ходе операции Службы государственной безопасности (СГБ), о замене избранной в его отношении меры пресечения в виде заключения под стражу на домашний арест.

Как передает в четверг Trend, в ходе судебного процесса под председательством судьи Илькина Рустамли ходатайство подозреваемого было рассмотрено и отклонено.

Напомним, что в результате операции Службы государственной безопасности (СГБ) в МИД Азербайджана были задержаны председатель Тендерной комиссии МИД Фархад Молла-заде, заведующий хозяйственным отделом Управления делами Салим Ализаде и начальник консульско-правового отдела Консульского управления Нурупаша Абдуллаев.

Решением Сабаильского районного суда в отношении вышеперечисленных лиц была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на четыре месяца.