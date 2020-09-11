Продлен срок ареста бывшего главврача Нефтчалинской ЦБ и заведующего райотделом образования

БАКУ /Trend/ - Сабаильский районный суд на три месяца продлил меру пресечения в виде ареста бывшему главврачу Центральной больницы Нефтчалинского района Тельману Захидову и бывшему заведующему районным отделом образования Аждару Керимову, арестованным в ходе спецоперации, проведенной в марте текущего года сотрудниками Службы государственной безопасности (СГБ), сообщает в пятницу Trend.

Отметим, что сегодня суд под председательством судьи Илькина Рустамли рассмотрел представления следственного органа о продлении меры пресечения в виде ареста в отношении бывшего главврача Центральной больницы Нефтчалинского района Тельмана Захидова и бывшего заведующего отделом образования Аждара Керимова.

Ранее бывшему главврачу и завотделом образования в соответствии со статьями УК АР были предъявлены обвинения во взяточничестве, присвоении, злоупотреблении должностными полномочиями.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)