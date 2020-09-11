В школах Азербайджана запретят курсы дополнительной подготовки учеников

БАКУ /Trend/ - В школах Азербайджана запретят организацию курсов подготовки.

Как сообщает в пятницуTrend об этом сказала заведующая отделом общего и дошкольного образования Вафа Ягублу на онлайн-пресс-конференции, посвященной решению Кабинета министров о «Временных правилах организации учебно-воспитательного процесса в образовательных учреждениях, действующих в Азербайджанской Республике в период особого карантинного режима».

По ее словам, если ученики будут возвращаться в школу после уроков, это приведет к переполненности учебных заведений: «Но если родители решат отправлять своих детей к индивидуальным учителям, это их личное дело».

(Текст: Жаля Гасымова, Редактор: Ровшан Гусейнов)