В школах Азербайджана запретят курсы дополнительной подготовки учеников
БАКУ /Trend/ - В школах Азербайджана запретят организацию курсов подготовки.
Как сообщает в пятницуTrend об этом сказала заведующая отделом общего и дошкольного образования Вафа Ягублу на онлайн-пресс-конференции, посвященной решению Кабинета министров о «Временных правилах организации учебно-воспитательного процесса в образовательных учреждениях, действующих в Азербайджанской Республике в период особого карантинного режима».
По ее словам, если ученики будут возвращаться в школу после уроков, это приведет к переполненности учебных заведений: «Но если родители решат отправлять своих детей к индивидуальным учителям, это их личное дело».
(Текст: Жаля Гасымова, Редактор: Ровшан Гусейнов)
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