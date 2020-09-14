975 выпускников удостоены аттестатов с отличием — Управление образования города Баку

Общество 14 сентября 2020 17:22 (UTC+04:00)
975 выпускников удостоены аттестатов с отличием — Управление образования города Баку

БАКУ /Trend/ - В конце 2019-2020 учебного года 975 выпускников общеобразовательных школ при Управлении образования по г. Баку окончили школу с аттестатом отличия.

Об этом сказал директор Управления Рашад Тагиев, сообщает в понедельник Trend.

По его словам, выпускник школы № 276 при Управлении набрал максимальные 700 баллов по обоим турам приемного экзамена в вузы по III группе специальностей. Вторым самым высоким баллом в стране по I группе специальностей - 697 баллов набрал выпускник школы № 297. Также высокие баллы по IV группе специальностей - 691.4 и 691.2 баллов набрали выпускники школ №№ 178 и 114.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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