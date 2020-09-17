Материалы о вырубке деревьев в национальном парке Азербайджана направлены в Генпрокуратуру

БАКУ /Trend/ - В ходе контрольных мероприятий, проведенных сотрудниками Алтыагаджского национального парка, было установлено, что в парке было вырублено большое количество деревьев разных пород.

Как передает в четверг Trend, по словам исполняющего обязанности начальника Службы охраны биологического разнообразия Фирудина Алиева, в ходе расследования было установлено, что деревья были вырублены ночью вокруг центра отдыха Cənnət Bağı, и тем самым нанесен ущерб в размере 30 240,78 маната. По факту был составлен протокол.

Для дачи происшествию правовой оценки и принятия в отношении нарушителей предусмотренных законодательством мер собранные материалы были направлены в Генеральную прокуратуру Азербайджана.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)