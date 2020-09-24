В 226 школах Азербайджана функционируют команды «Друг школьника» (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В рамках проекта «Друг школьника», в связи с пандемией в школах продолжаются меры особого контроля, и в первую очередь, этот проект касается школ с большим количеством учащихся, сообщает в четверг Trend со ссылкой на министерство образования.

В учебных заведениях «Друзья школьника» контролируют правила входа и выходы из школ, помогают в измерении температуры каждого, кто входит в здание школы, использовании дезинфекционных средств, установлении лиц с симптомами вируса и лиц, которые были с ними в контакте.

В школах Баку, Абшерона и Сумгайыта, где наблюдается скученность, созданы команды поддержки. Всего к работе привлечены 300 «Друзей школьника» и 700 волонтеров.

Команды действуют в 186 бакинских школах, в 20 школах Сумгайыта и Абшеронского района, всего - в 226 общеобразовательных школах страны.

Отметим, что основная цель проекта «Друг школьника», реализуемого с декабря 2016 года - создание более безопасной среды для учителей и учащихся, оказание первой медицинской и психологической помощи в случае чрезвычайной ситуации, проведение просветительских работ с учащимися, родителями, коллективом учебно-воспитательных заведений.

Проект охватывает 400 тысяч учащихся.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова.)