В Азербайджане медработникам и волонтерам, борющимся с COVID-19, выплачено до 360 тыс. манатов

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане медработника и волонтерам, трудящимся в частных лечебных заведениях и привлеченным к мерам по борьбе с пандемией коронавируса, в целом выплачено 359 тысяч манатов.

Как сообщили в пятницу Trend в Государственном агентстве по обязательному медицинскому страхованию (ОМС), в соответствии с решением Кабинета министров № 112 от 25 марта 2020 года и распоряжением от первого апреля 2020 года, Агентство пропорционально рабочему времени выплатило срочные надбавки к зарплате за июль 24 медработникам и премии 58 волонтерам, участвующим в борьбе с коронавирусной инфекцией нового типа в частных лечебных заведениях.

В рамках выполнения соответствующего постановления Кабинета министров, 24 медработникам, участвующим в борьбе с коронавирусной инфекцией нового типа в частных лечебных заведениях, пропорционально рабочему времени выплачены срочные надбавки к зарплате за июль в размере 44 242 маната, 58 волонтерам - в целом за июль 14 500 манатов, (250 манатов каждому).

В Агентстве отметили, что согласно соответствующему распоряжению Кабинета министров медработникам, участвующим в борьбе с коронавирусной инфекцией нового типа в частных лечебных заведениях, пропорционально рабочему времени средства выплачены в следующем порядке:

- за июнь 42 медработникам - 89 782 маната;

- за май 43 медработникам - 105 011 манатов;

- за апрель 49 медработникам - 82 216 манатов.

За четыре месяца в целом 158 медработникам выплачены срочные надбавки к зарплате в размере 321 251 манат.

Премии волонтерам, привлеченным к борьбе с коронавирусной инфекцией нового типа, выплачены в следующем порядке:

- за июнь 31 волонтеру - 7 750 манатов;

- за май 34 волонтерам - 8 500 манатов;

- за апрель 28 волонтерам - 7 000 манатов.

В целом за четыре месяца 151 волонтеру выплачены премии в размере 37 750 манатов.

В Агентстве также отметили, что в настоящее время ведутся юридические процедуры по закреплению модульных больниц за близлежащими городскими больницами. По завершение данных процедур будет начата выплата срочных надбавок и премий за другие месяцы в соответствии со списками, направленными Объединением по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB).

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев)