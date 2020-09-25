В Азербайджане коронавирус выявлен еще у 13 школьников — Минобразования

БАКУ /Trend/ - Минобразования огласило последнюю статистику случаев заражения коронавирусом в средних школах, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на министерство.

25 сентября у 86 учащихся и трех сотрудников была зафиксирована температура тела выше 37 градусов, еще у 13 учащихся и семи работников был выявлен коронавирус.

Сегодня еще два класса перешли на дистанционную форму обучения. Таким образом, число классов, перешедших на дистанционное обучение, достигло 11. До этого занятия были приостановлены еще в одной школе, обучение в которой проводится дистанционно.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов )