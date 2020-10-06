Парламент Азербайджана принял в первом чтении поправку в закон о воинской обязанности и военной службе

БАКУ / Trend/ - На сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса (парламента) в первом чтении обсуждалась поправка в закон "О воинской обязанности и военной службе", сообщает во вторник Trend.

Суть предлагаемой поправки заключается в том, что граждане, добровольно зачисленные в кадровый офицерский состав в соответствующем органе исполнительной власти, как правило, становятся носителями государственной тайны.

До этой поправки, если гражданин добровольно поступал на службу в качестве офицера, то по истечении 1,5 года несения службы мог демобилизоваться.

Согласно поправке, такие лица ( добровольно зачисленные в кадровый офицерский состав) путем оценивания переводятся в кадровый офицерский состав.

В запас могут увольняться только те, которые календарно прослужили минимум 10 лет на должностях офицерского состава (подразумеваются сотрудники Службы государственной безопасности, Государственной пограничной службы и Службы внешней разведки Азербайджана) в соответствии с п. 41.0.9 закона и п. 156 Положения "О прохождении военной службы".

После обсуждения поправка в закон была принята в первом чтении.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)