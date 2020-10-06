200 тысяч манатов от ООО «Газахский цементный завод» в поддержку Азербайджанской армии
ООО «Газахский цементный завод» с целью поддержки Азербайджанской армии, ведущей успешные боевые действия за освобождение от врага оккупированных земель, перечислила 200 тысяч манатов в Фонд помощи Вооруженным силам.
В эти дни пишется славная военная летопись истории современного Азербайджана. Азербайджанская армия - это источник гордости нашего народа. Активное участие около 30 сотрудников завода в боевых действиях вызывает гордость у всего коллектива.
Завод также является активным участником других мероприятий, проводимых в районе в поддержку Вооруженных сил с участием представителей Исполнительной власти Газаха.
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