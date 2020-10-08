Минобразования Азербайджана объявило результаты конкурса по приему на работу учителей

БАКУ /Trend/ - Объявлены результаты тура по замещению вакансий конкурса по приему на работу учителей в 2020-2021 учебном году, проведенном 2-6 октября, сообщает в четверг Trend со ссылкой на министерство образования.

Результаты электронного размещения отправлены на личные страницы кандидатов.

В этом туре конкурса замещались 4 157 вакантных мест, по результатам в туре по дополнительному размещению вакантные места заняли 730 человек.

Кандидаты до 18:00 часов 12 октября должны представить в соответствующий местный орган управления образования необходимые документы - копию документа, подтверждающего личность, документа о высшем или среднем образовании и приложения к нему, оригинал трудовой книжки (если есть), 4 фотографии, справку о здоровье, личный листок учета кадров, справку о результате приема на работу с личной страницы.

Лица, не предоставившие документы до указанной даты, будут считаться отказавшимися от вакантного места.

(Текст: Кямаля Сеидова.)