К 2040 г. увеличится суточная потребность в воде Баку и Абшеронского полуострова

БАКУ /Trend/ - Ожидается, что к 2040 году суточная потребность в питьевой воде в Баку и на Абшеронском полуострове вырастет с 1,25 до 1,8 миллиона кубометров.

Это отражено в генплане Баку, охватывающему перспективный 20-летний период на 2020-2040 годы, сообщает в пятницу Trend.

Согласно Генплану, для обеспечения продолжительности и устойчивости водоснабжения будут построены новые водохранилища и магистральные линии.

Для эффективного использования питьевой воды планируется значительное сокращение потерь, имеющихся в сети.

По плану, для обеспечения непрерывности водоснабжения планируется строительство новых водохранилищ и магистральных водопроводов.

В настоящее время до 70% населения Абшеронского района не имеет выхода к централизованной канализационной системе, и часть сточных вод - 435 тысяч кубометров очищается и сбрасывается в Каспийское море.

В рамках расширения возможностей канализационной системы предлагается построить 4 новых локальных водоочистных сооружений. Реализация этих проектов в более чем 2,5 раза позволит увеличить эффективность системы очистки сточных вод. Переработанная и очищенная вода будут питать Боюкшорское, Ходжасанское, Зыхское озера и озеро в Бюльбюля. Для технических целей, поливки окрестностей и озеленения в течение года можно будет производить до 145 миллиона кубометров технической воды.

(Текст: Кямаля Сеидова.)