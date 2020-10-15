Диаспорские организации Азербайджана в США провели акцию протеста против армянской агрессии (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В США прошла акция протеста против агрессии Армении в отношении Азербайджана.

Как сообщили в Trend в Государственном комитете по работе с диаспорой, в ходе акции соотечественников, проживающих в США, которая прошла в Вашингтоне перед Белым домом, был решительно осужден артиллерийский и ракетный обстрел населенных пунктов Азербайджана - Тертерского, Геранбойского, Бардинского, Евлахского, Агдамского, Агджебединского, Бейлаганского, Физулинского районов и городов Гянджа и Мингячевир, приведших к гибели гражданских лиц, в том числе детей, разрушению жилых домов и гражданских объектов.

Как отмечается в сообщении, в ходе акции была осуждена фашистская политика и агрессивная сущность Армении, привлечено внимание международного сообщества к совершаемым ею актам вандализма. В акции приняли участие сотни соотечественников, представляющих диаспорские организации Азербайджана в США. Ее участников поддержала также турецкая община США.

На акции звучали Гимн Азербайджана и патриотические песни.