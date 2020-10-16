В школах Азербайджана объявлен не карантин, а каникулы - министр

БАКУ /Trend/ - В школах объявлен не карантин, а каникулы. Это означает, что школьные занятия проводиться не будут.

Как сообщает Trend, об этом на сегодняшнем брифинге сказа министр образования Азербайджана Эмин Амруллаев.

По его словам, в ноябре планировалась неделя каникул:

«Мы сможем заменить эти каникулы другими».

Министр сообщил, что в самих школах случаев массового заражения не выявлено.

(Текст: Жаля Гасымова)