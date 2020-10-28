Небезызвестный "кокейшн бюро" Пашиняна и исторические реалии (ДОКУМЕНТ)

БАКУ /Trend/ - Протоколы Кавказского Бюро Центрального Комитета Коммунистической партии, или по словам Никола Пашиняна - "кокейшн бюро", являются наиболее весомыми историческими документами для разоблачения армянской лжи.

Президент Ильхам Алиев в обращении к народу 26 октября дал аргументированный ответ на выдумки армянских историков о том, что якобы Карабах это историческая армянская земля, более того, будто бы в 1923 году Карабах был отобран у Армянской ССР и передан Азербайджанской ССР. Достоверными фактами глава государства направил важный месседж всему мировому сообществу.

Об этом во вторник сказал Trend заведующий отделом историографии и источниковедения Института истории НАНА, доктор философии по истории, доцент Зияд Амрахов.

Он сообщил, что подписанные в 1921 году протоколы Кавбюро ЦК Компартии - самый надежный исторический источник для очередного разоблачения армянской лжи о том, что Карабах, был якобы передан из состава Армянской ССР в состав Азербайджанской ССР.

Ссылаясь на исторические данные Амрахов подчеркнул, что большевики, свергнувшие 27 апреля АДР, для укрепления своих связей с дашанками в армянском правительстве, а также для создания на границе Турции и расширяющейся в Закавказье большевистской России "надежного форпоста", начали торговать азербайджанскими землями. Передача азербайджанских земель Армении с одной стороны было приемлемым для большевиков - в целях удовлетворения дашнаков, а с другой стороны - ускорило бы советизацию Армении.

Историк подчеркнул, что этот план удовлетворял армян. Таким образом армяне также пытались разрешить свои территориальные претензии к Азербайджану - проблемы Зангезура и Карабаха, которые начались во второй половине XIX века и наглядно проявили себя в период становления АДР. Азербайджан на политической арене оставался притесненной стороной. Этот план советских руководителей был включен в повестку заседаний Кавказского бюро Центрального комитета Российской коммунистической большевистской партии до заключения Карского и вскоре после подписания Московского договоров. Кавказское Бюро и его лидеры действовали в качестве арбитров в вопросе «территориального спора» между двумя закавказскими республиками. В связи с этим, на заседании Кавбюро ЦК РКП (б) от второго мая 1921 года (протокол № 2), под председательством Сергея Кирова, была создана комиссия в составе представителей Азербайджана, Грузии и Армении для уточнения внутренних границ между республиками Южного Кавказа.

Спустя некоторое время, подчеркивает историк, был подготовлен документ под названием «Основные положения по присоединению Нагорного Карабаха к Армении». По сути, этот документ преследовал цель отделить от Азербайджана и присоединить к Армении не только Нагорный Карабах, но и другие территории Азербайджана. Исходя из всего этого, тогдашнее правительство Армении 21 мая 1921 года приняло решение объединить Нагорный Карабах с Арменией без каких-либо правовых оснований.

"Тогдашнее азербайджанское руководство не осталось равнодушным к необоснованным претензиям Армении к Нагорно-карабахскому региону. Вопрос Нагорного Карабаха обсуждался 26 июня на заседании СНК Азербайджанской ССР под председательством Н.Нариманова. Согласно постановлению, 27 июня Н. Нариманов направил телеграмму от имени СНК Азербайджанской ССР Г.Орджонокидзе, А.Мясникову, А.Гараеву и А.Мравяну. В телеграмме резко осудили шаг армянской стороны, расценили появление Мравяна в качестве спецпосланника Армении в Нагорном Карабахе как тактическую ошибку и потребовали его немедленного отзыва. Острая политическая борьба Нариманова в то время была взята за основу на последующих заседаниях Кавказского бюро и претензии Армении были частично отклонены. Судьба Карабаха, который Армения постепенно превратила в спорную территорию, обсуждалась пятым вопросом на заседании пленума Кавказского бюро от четвертого июля 1921 года (протокол №11). В ходе обсуждений стало ясно, что по поводу этого вопроса имеются разногласия. За сохранение Карабаха в пределах Азербайджана проголосовали Нариманов, Махарадзе, Назаретян, против - Орджонокидзе, Мясников, Киров и Фигантер. Впоследствии нагорно-карабахский вопрос был вновь вынесен на обсуждение в заседании Кавбюро от четвертого июля (протокол №12) и вынесено следующее решение:

а) исходя из необходимости сохранения национального мира между мусульманами и армянами и экономической связи Верхнего и Нижнего Карабаха, его постоянной связи с Азербайджаном, Нагорный Карабах оставить в пределах Азербайджанской ССР, предоставив ему широкую областную автономию с административным центром в городе Шуше, входящем в состав автономной области;

б) поручить ЦК Азербайджана определить границы автономной области и представить их на утверждение Кавбюро ЦК РКП;

в) поручить Президиуму Кавказского бюро ЦК обговорить с ЦК Армении и ЦК Азербайджана по поводу кандидатуры на чрезвычкома Нагорного Карабаха;

г) объем автономии Нагорного Карабаха должен определить ЦК Азербайджана и представить на утверждение Кавбюро ЦК.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев)