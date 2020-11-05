Если все будут пользоваться масками, заражаемость COVID-19 будет крайне низкой - TƏBİB

БАКУ /Trend/ - Использование медицинских масок двумя общающимися лицами обязательно, тогда уровень заражения будет ниже 1%.

Об этом в четверг сказал Trend замдиректора НИИ профилактики, председатель Научного комитета TƏBİB, профессор Акиф Гурбанов.

По его словам, медицинская маска защищает от вируса как того, кто ее носит, так и общающегося с ним лица.

Гурбанов добавил, что соблюдение указанных мер могут защитить человека от вируса, но если ими пренебрегать, то никто не может гарантировать, что человек не заразится: «Эти правила должны знать все и правильно пользоваться масками, а не просто носить их с собой. Кроме того, руки необходимо мыть тщательно и чисто. Тщательное мытье рук может избавить от вирусов на коже. Иногда у людей складывается ошибочное мнение о том, что защитные меры вовсе не спасают от вируса. Они не спасают в том случае, когда правила соблюдаются неправильно. Поэтому необходимо правильно пользоваться масками, правильно мыть руки и максимально избегать тесных контактов. Уверяю вас, что если соблюдать все перечисленное, то мы не заболеем никакими болезнями дыхательных путей, в том числе, гриппом и иными респираторными болезнями».

Гурбанов добавил, что независимо от плотности, все маски в той или иной степени защищают от вируса: «Чем плотнее маска, тем больше возможность не подхватить вирус. Хирургические маски достаточны для защиты от вируса, просто пользоваться ими нужно правильно».

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)