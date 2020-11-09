Если не соблюдать правила, то высока вероятность инфицирования у каждого из нас - TƏBİB

БАКУ /Trend/ - Если не соблюдать правила, то высока вероятность инфицирования коронавирусом у каждого из нас.

Об этом в понедельник сказал Trend глава рабочей группы Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) по инфекционным заболеваниям Васиф Алиев.

По его словам, тот факт, что суточное число инфицированных в Азербайджане превысило 1000, говорит о неудовлетворительной санитарно-эпидемиологической ситуации.

"В настоящее время число инфицированных вдвое превышает летние показатели. Несмотря на то, что коронавирус продолжается около года, эта инфекция все еще опасна", - сказал Алиев.

Он добавил, что главной причиной роста инфицированных является рост тесных контактов между людьми.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)