Если не соблюдать правила, то высока вероятность инфицирования у каждого из нас - TƏBİB
БАКУ /Trend/ - Если не соблюдать правила, то высока вероятность инфицирования коронавирусом у каждого из нас.
Об этом в понедельник сказал Trend глава рабочей группы Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) по инфекционным заболеваниям Васиф Алиев.
По его словам, тот факт, что суточное число инфицированных в Азербайджане превысило 1000, говорит о неудовлетворительной санитарно-эпидемиологической ситуации.
"В настоящее время число инфицированных вдвое превышает летние показатели. Несмотря на то, что коронавирус продолжается около года, эта инфекция все еще опасна", - сказал Алиев.
Он добавил, что главной причиной роста инфицированных является рост тесных контактов между людьми.
(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)