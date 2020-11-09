В Тертерском и Бардинском районах 500 семьям оказана гуманитарная помощь (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Министерство иностранных дел Азербайджана оказало гуманитарную помощь 500 семьям в Тертерском и Бардинском районах, пострадавшим от новой агрессии Армении против Азербайджана.

Как сообщили в понедельник Trend в МИД, семьям шехидов, а также нашим гражданам, потерявшим членов семей и родственников в результате нападения вооруженных сил Армении на эти регионы, от имени руководства и коллектива МИД были выражены соболезнования, и была оказана гуманитарная помощь.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)