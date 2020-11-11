Назван график подачи отопления в Азербайджане

Общество 11 ноября 2020 18:49 (UTC+04:00)
Назван график подачи отопления в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - В соответствии с планом мероприятий, утвержденным ОАО "Azəristiliktəchizat" в связи с подготовкой к осенне-зимнему сезону 2020-2021 годов, завершена реализация мероприятий по подготовке объектов теплоснабжения к сезону.

Об этом в среду сказал Trend начальник отдела по обслуживанию абонентов и клиентов ОАО "Azəristiliktəchizat" Рафиг Алиев.

По его словам, отопительный сезон в горных и предгорных районах страны начнется с первого, а в других местах республики, включая Баку, 15 ноября.

"В течение сезона будут эксплуатироваться 559 котельных, принадлежащих обществу, будет обеспечено теплом 3 870 жилых домов, в том числе около 182 тысяч квартир, 287 школ, 159 детских садов, 162 объекта здравоохранения и 1 950 других социально-экономических объектов.

В связи с этим на всех котельных и тепловых пунктах, которые будут работать в отопительный сезон, отремонтированы насосы и электродвигатели, произведена механическая и химическая очистка котлов и теплообменников, произведена замена и настройка контрольно-измерительных приборов и электрооборудования, магистральные и местные теплотрассы были испытаны под давлением, а теплопроводы, которые могли вызвать проблемы зимой, были заменены на новые, котельные обеспечены запасными котлами и насосами", - сказал Рафиг Алиев.

Он отметил, что согласно плану мероприятий обследовано 559 котельных и 90 тепловых пунктов, отремонтировано 507 горелок, произведен капитальный и местный ремонт 861 котлоагрегата, механическим и химическим методом очищены 1150 котлов.

"В тепловых сетях обследовано 24 310 переключателей и вентилей, из них произведен капитальный ремонт на 12 760, 580 заменены на новые. Отремонтировано 3 850 квадратных метров нагревательного слоя на магистральных и локальных тепловых сетях, отремонтировано 7 520 квадратных метров кровли в котельных и тепловых пунктах. Кроме того, 396 комплектов теплообменников были очищены механическим и химическим методами, подготовлено и отрегулировано 600 химических водоразмягчителей.

Учитывая, что одним из важнейших участков в системе теплоснабжения являются магистральные теплотрассы, в рамках подготовки к отопительному сезону 2020-2021 годов в этом направлении проделана значительная работа. Промыто и проверено давлением 977 км теплотрасс, произведен капитальный ремонт около 6000 метров местных и магистральных тепловых сетей, 404 километра теплотруб проверено на гидравлическое давление.

Кроме того, обследовано и отремонтировано 1694 предохранительных клапана и 2290 обратных клапанов, 418 запасных резервуаров для воды. Инспектированы газовое хозяйство общества, проинспектировано 155 км газопроводов и 495 газовых клапанов, проверено и очищено 515 газовых регуляторов, а непригодные к эксплуатации заменены на новые.

Более чем в сотне котельных и тепловых пунктов, принадлежащих обществу, установлена система дистанционного управления параметрами отопления, а это позволяет путем дистанционного контроля параметров технологического режима в котельных и тепловых пунктах в Баку и регионах республики повысить эффективность решений и сэкономить топливно-энергетические ресурсы", - добавил Рафиг Алиев.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)

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