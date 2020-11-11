Названы услуги, которые будут оказываться в Азербайджане в период отопительного сезона

БАКУ /Trend/ - ОАО "Аzəristiliktəchizat" назвало перечень услуг, которые будут оказываться жилым домам и другим объектам в Азербайджане.

Как сообщил в среду Trend начальник отдела по обслуживанию абонентов и клиентов ОАО "Azəristiliktəchizat" Рафиг Алиев, в целом будет предоставляться 10 услуг, в том числе продажа произведенной горячей воды, продажа произведенного тепла, изменение данных абонента, уточнение адресной информации абонента, справка об отсутствии (или наличии) задолженности, регистрация потребителя, относящегося к населению, устранение неисправности в работе счетчиков горячей воды, устранение дефектов в работе счетчиков горячей воды, установка счетчиков горячей воды, выдача технических условий на подключение к системе теплоснабжения, регистрация потребителей, не относящихся к населению, с сентября этого года оказание вышеприведенных услуг начато в центрах "ASAN Коммунал".

"В связи с приближением осенне-зимнего сезона потребителям также следует принимать меры по энергосбережению в жилых домах, квартирах и социальных объектах. Чтобы предотвратить потерю тепла через двери и окна в общественных частях зданий, на лестничных клетках и других местах, следует проделать определенную работу, необходимо провести повторную проверку систем внутреннего и наружного отопления, незамедлительно устранить утечки воды и протечки в системах отопления, отопительные приборы с плохой теплопроизводительностью следует прочистить или заменить на новые", - сказал Алиев.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)