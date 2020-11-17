AZAL возобновляет полеты по маршруту Баку-Нахчыван-Баку

БАКУ /Trend/ - С 19 ноября Национальный авиаперевозчик Азербайджана (AZAL) восстанавливает полеты по маршруту Баку-Нахчыван-Баку.

Как сообщили во вторник Trend в пресс-службе ЗАО "Азербайджанские Авиалинии", рейсы будут осуществляться ежедневно: вылет из Баку состоится в 13:00, из Нахчывана - в 16:10 по местному времени.

На борт будут допущены пассажиры, предоставившие справку с негативным результатом на COVID-19.

Учитывая высокий спрос и ограниченное количество рейсов в период пандемии, продажа авиабилетов на указанном выше направлении осуществляется по принципу очередности.

Записаться в очередь можно двумя способами - через форму обратной связи или через мессенджер WhatsApp.

Для рейсов из Баку в Начхыван:

• https://help.azal.az/hc/az/requests/new?ticket_form_id=360000853919

• WhatsApp: +99455 204 65 54.

Для рейсов из Нахчывана в Баку:

• https://help.azal.az/hc/az/requests/new?ticket_form_id=360000886220

• WhatsApp: +994 60 487 30 11.

При обращении пассажиры должны будут отправить сканированные копии своих удостоверений личностей, а также контактные номера для обратной связи.

Авиакомпания просит не обращаться через онлайн-форму и WhatsApp одновременно. Это лишь приведет к увеличению онлайн-очередей и задержке ответов со стороны сотрудников колцентра.

Мы также обращаем внимание пассажиров на то, что запросы на авиабилеты по данному направлению посредством звонков в колцентр авиакомпании не принимаются.

Согласно утвержденным правилам в период пандемии, в качестве ручной клади разрешается иметь при себе только женскую ручную сумку, мужской портфель, или сумку для портативного компьютера, размеры которой не превышают 30x35x10 см.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)