Длительное применение противомикробных препаратов создает угрозу для общественного здравоохранения - ВОЗ

БАКУ /Trend/ - Длительное применение противомикробных препаратов создает угрозу для общественного здравоохранения

Об этом глава азербайджанского представительства ВОЗ Ханде Харманджи сказала на онлайн-пресс-конференции, посвященной Всемирной неделе просвещения по правильному использованию противомикробных препаратов, сообщает во вторник Trend.

По ее словам, длительное применение противомикробных препаратов в период пандемии может вызвать устойчивость к этим препаратам: "Специального лечения от COVİD-19 пока нет, и в настоящее время ВОЗ оценивает усилия по разработке и тестированию вакцин".

Напомнив, что 18-24 ноября проходит Всемирная неделя просвещения по правильному использованию противомикробных препаратов, Харманджи добавила, что эти препараты рекомендуются тяжелобольным и больным бактериальными заболеваниями.

(Текст: Кямаля Сеидова)