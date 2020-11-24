«Накопительная ипотека» для желающих купить жилье

Международный Банк Азербайджана вывел на рынок новый выгодный продукт. Этот продукт, являющийся одним из первых в нашей стране, называется «Накопительная ипотека». Продукт позволяет клиентам не только разместить сберегательный вклад в надежном банке на выгодных условиях, но также дает возможность накопить на первоначальный взнос по ипотечному кредиту и приобрести квартиры на более выгодных условиях.

Открыв счет «Накопительная ипотека» в Международном Банке Азербайджана, клиент ежемесячно размещает на нем определенную сумму денег. Размер ежемесячного взноса должен быть не менее 300 манатов. В зависимости от пожеланий клиента эта сумма может быть увеличена. Далее на счет начисляется годовой процент, исходя из ставки процента и суммы, накопленной на счету.

Депозитный договор можно заключить на срок 12, 24 и 36 месяцев, в зависимости от пожеланий клиента. В течение этого периода клиент не только сохраняет свои средства в надежном банке, но и получает процентный доход с возможностью выплаты сбережений до конца срока депозита. По окончании срока депозита, клиент получает возможность оплатить часть стоимости желаемой квартиры в качестве первоначального взноса за счет накопленных средств. Также клиент может воспользоваться льготными условиями на получение ипотечного кредита.

Таким образом, благодаря новому продукту, клиент получает ипотечный кредит с первоначальным взносом от 10% и дисконтированной годовой процентной ставкой (от 9%). Максимальная сумма ипотечного кредита составляет 300 000 манатов. Комиссия за оформление кредита не взимается. «Накопительную ипотеку» может получить каждый, кто получает зарплату и имеет возможность совершать ежемесячный взнос.

Более подробную информацию о продукте можно получить здесь, а также произвести расчеты с помощью калькулятора.

Информацию о продуктах и услугах Международного Банка Азербайджана, современного государственного банка страны, можно получить на официальном веб-сайте www.ibar.az, во всех 37 филиалах и 39 отделениях банка, позвонив в Информационный Центр по короткому номеру 937, а также на официальной странице Банка в социальной сети Facebook.