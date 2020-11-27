Пострадавшим от бытового насилия в Азербайджане будет предоставлен временный приют

БАКУ /Trend/ - Услуги, предоставляемые пострадавшим от бытового насилия и их детям, включая психологическую и медицинскую помощь, имеют большое значение в восстановлении их жизни после насилия. Для наиболее эффективного удовлетворения потребностей женщин, которые находятся под риском бытового насилия или подверглись ему, с помощью специально обученных специалистов эти услуги должны быть хорошо организованы и финансироваться.

Как сообщает в пятницу Trend, это отражено в "Национальном плане действий по борьбе с бытовым насилием на 2020-2023 годы", утвержденным распоряжением Президента Азербайджана Ильхама Алиева от 27 ноября 2020 года.

Согласно плану, для лиц, пострадавших от бытового насилия, будут созданы центры помощи.

(Редактор: Наталья Кочнева)