В Азербайджане откладывается рассмотрение некоторых дел в судах (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Председатель Верховного суда Азербайджана Рамиз Рзаев вынес решение в связи с деятельностью судов в условиях особого карантинного режима.

Как сообщили в пятницу Trend в Верховном суде, в решении говорится, что с учетом рекомендаций Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по предотвращению распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) в Азербайджане и постановления Кабинета министров Азербайджана от 19 ноября 2020 года № 450 "О дополнительных мерах по продлению особого карантинного режима на территории Азербайджана", в целях защиты здоровья и безопасности судей, работников Аппаратов судов, а также обращающихся граждан, судам Азербайджана рекомендуется следующее:

1. с 06:00 второго по 06:00 23 декабря 2020 временно приостановить рассмотрение дел, находящихся на их рассмотрении, за исключением дел, которые подлежат рассмотрению в следующем срочном порядке или тех, которые не требуют проведения судебного заседания:

1.1 дела по гражданским и коммерческим спорам - гражданские дела, возникающие из семейно-брачных отношений (развод, алименты, общение с детьми, раздел имущества и другое), гражданские дела, вытекающие из трудовых отношений и рассматриваемые в особом производстве, коммерческие споры, в которых участвует не более 2-х сторон, делопроизводство по приказам, упрощенное производство по незначительным искам, а также меры, связанные с удовлетворением исков по всем категориям дел. По другим категориям гражданских и коммерческих споров с учетом требований Гражданского процессуального кодекса Азербайджана продолжить ведение судебного делопроизводства посредством использования возможностей информационной систему "Электронный суд";

1.2 по уголовным делам - уголовные дела, производство по которым может проводиться с использованием системы видеоконференцсвязи в соответствии со статьей 51-2 Уголовно-процессуального кодекса, материалы упрощенного досудебного производства, материалы по жалобе в порядке особого обвинения; материалы по применению обязательных мер медицинского характера; другие обращения по избранию, изменению, отмене меры пресечения, продлению срока содержания под стражей, домашнего ареста, отмене, изменению обязанностей, возложенных на лицо, в связи с домашним арестом.

1.3 все категории дел по административным проступкам;

1.4 по административным спорам - по делам, связанным с реализацией права на социальное обеспечение и налоговым спорам, а также по вопросам, связанным с применением мер временной защиты. По иным категориям административных споров с учетом требований статьи 16 Административно-процессуального кодекса Азербайджана рассматривать дела без проведения устного судебного заседания (устных слушаний).

2. Принять на делопроизводство судов уголовные дела в отношении обвиняемых, заключенных под стражу в ходе досудебного производства, а также другие уголовные дела и упрощенное досудебное производство, количество подозреваемых по которым не превышает двух человек.

3. За исключением административных дел, которые могут быть рассмотрены без устного судебного заседания (устных слушаний) с учетом требования статьи 16 Административно-процессуального кодекса Азербайджана, отложить рассмотрение дел в Верховном Суде Азербайджана в вышеуказанный срок.

4. Решить другие необходимые вопросы, вытекающие из рекомендаций Оперативного штаба при Кабинете Министров относительно режима работы судей и аппарата судов.

5. В связи с приостановлением приема граждан прием должен осуществляться только по телефону, мобильной связи и интернету. Суды должны обеспечить получение заявлений от физических и юридических лиц, включая апелляционные и кассационные жалобы, только по почте или в электронном виде.

6. Судебная деятельность должна осуществляться в соответствии с правилами социального поведения и санитарно-эпидемиологическими требованиями, установленными Оперативным штабом при Кабинете Министров Азербайджана. Во время пребывания в судебных зданиях судьи, сотрудники аппаратов судов и граждане должны использовать защитные маски, соблюдать правила личной гигиены, медицинские и профилактические меры, а также социальную дистанцию. В административных зданиях судов должны регулярно вестись дезинфекционные работы, здания должны быть обеспечены защитными и гигиеническими средствами.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)