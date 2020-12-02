Rolls-Royce представляет новый аксессуар – складное сиденье «Pursuit»

Общество 2 декабря 2020 11:57 (UTC+04:00)
Rolls-Royce представляет новый аксессуар – складное сиденье «Pursuit»

БАКУ/Trend/ - “Мы обратились к аксиоме сэра Генри Ройса: «Возьмите лучшее из того, что есть, и сделайте это ещё лучше», чтобы создать типично британский продукт. Приведённое к высоким стандартам точности и строгости Rolls-Royce, при этом верное оригинальной концепции, складное сиденье Pursuit было полностью переосмыслено для современного мира. Теперь наши клиенты могут наслаждаться комфортом Rolls-Royce, независимо от рода занятий и места, в котором они находятся.

“Мы стремимся создавать аксессуары, которые соответствуют образу жизни наших клиентов. Как и все продукты ателье Bespoke, каждый элемент складного сиденья Pursuit был тщательно и скрупулезно продуман, а затем вручную изготовленным из лучших материалов. Комбинация углеволокна, полированного алюминия и кожи, которую можно встретить в автомобилях Rolls-Royce, – это пример виртуозной ручной работы”.

Мэтью Дантон, дизайнер Rolls-Royce Bespoke

Как и в случае с автомобилями Rolls-Royce, при разработке аксессуаров применяются только лучшие материалы. В складном сиденье Pursuit основная опора выполнена из углеволокна и полированного алюминия, что обеспечивает оптимальное соотношение прочности и массы. А возможность регулировки по высоте гарантирует максимальный комфорт.

Если вы расположитесь в театре под открытым небом или навестите автоспортивное мероприятие, отдельный карман на внешней части кожаного сиденья станет надёжным местом для хранения билетов. А если представление займёт больше времени - например, его могут отнять выходы артистов на бис и на аплодисменты под занавес - в конструкции сиденья предусмотрительно расположен тонкий алюминиевый фонарь с монограммой двойного «R», который позволит вам вернуться к автомобилю в сумерки.

Сиденье выполнено из лучшей кожи, применяемой Rolls-Royce, а также украшено тиснением «Духа экстаза». Клиенты могут выбрать из богатой палитры Bespoke тот оттенок кожи, который будет сочетаться или наоборот, контрастировать с салоном их автомобиля.

Складное сиденье Pursuit также идеально сочетается с развлекательным модулем Cullinan Recreation Module, отражающим кредо автомобиля #EffortlessEverywhere; компактные размеры сиденья вместе с элегантным кожаным чехлом, позволяют удобно и почти незаметно разместить его в любом автомобиле Rolls-Royce.

Складное сиденье Pursuit можно приобрести отдельно или в паре в бутике Rolls-Royce, а также в дилерских центрах по всему миру.

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