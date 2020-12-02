Пока специфических лекарств и вакцины от COVİD-19 нет - Адиль Аллахвердиев

БАКУ /Trend/ - Пока специфических лекарств и вакцины от COVİD-19 нет.

Об этом на сегодняшнем брифинге сказал директор НИИ медицинской профилактики имени Вели Ахундова, профессор Адиль Аллахвердиев, сообщает в среду Trend.

По его словам, если вакцина поступит в обращение, то еще неизвестно, насколько она будет эффективной: «Сейчас приводятся различные цифры по проценту эффективности вакцины, но они пока показывают лишь количество антител в крови добровольцев, и сколько эти антитела будут присутствовать в крови - неизвестно».

Директор НИИ отметил, что борьба с болезнью требует комплексных мер: «Профилактика очень важна и предотвращает болезнь. COVİD-19 такое заболевание, что борьба с ним зависит не только от врачей. В этом направлении СМИ тоже должны вести широкую просветительскую работу».

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)