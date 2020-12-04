Наши сыновья, павшие во имя Родины, всегда будут в наших сердцах - Милих Евдаев (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Души шехидов, павших во имя азербайджанской земли, сегодня радуются.

Как передает в пятницу Trend, об этом сказал журналистам председатель Общины горских евреев Азербайджана Милих Евдаев.

По его словам, шехидство - продолжение жизненного пути, поэтому наши солдаты, офицеры, ставшие шехидами, всегда будут жить в наших сердцах.

"Эта славная победа, доставшаяся нам ценой жизни шехидов, возвысила нас во всем мире. Сегодня мы освободили наши земли, по которым тосковали почти 30 лет.

Шехидство - продолжение жизненного пути. Наши солдаты, офицеры, ставшие шехидами, всегда будут жить в наших сердцах. Хотя мы и радуемся, горюя, этот день мы должны отмечать, чтобы это стало примером для будущих поколений. Души шехидов сегодня радуются. Мы, горские евреи, всегда вместе с Азербайджаном - разделяем и радость, и горе нашей Родины", - сказал Милих Евдаев.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)