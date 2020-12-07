Шехид-лейтенант МВД Азербайджана Газанфар Мамедов (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Лейтенант внутренних войск МВД Азербайджана Мамедов Газанфар Габиль оглу стал шехидом во время Отечественной войны.

Как сообщили в понедельник Trend в министерстве, Газанфар Мамедов родился в 1996 году в Гяндже.

Он, проявив большой героизм, стал шехидом седьмого ноября в боях на Шушинском направлении.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)