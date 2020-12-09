Попечительский совет Фонда “YAŞAT” провел первое заседание (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Попечительский совет Фонда “YAŞAT” - Фонда поддержки обеспечения раненых при защите территориальной целостности Азербайджанской Республики и семей шехидов провел первое онлайн- заседание, сообщает в среду Trend.

Председатель Госагентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана Ульви Мехтиев проинформировал о направлениях деятельности Фонда, созданного указом Президента Ильхама Алиева. Было рассказано о дальнейших задачах Фонда.

Члены Попечительского совета высказали свои предложения по текущим вопросам.

Напомним, что Госагентство по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана назначено распорядителем средств Фонда.

Общий контроль над формированием и управлением средствами Фонда осуществляет Попечительский совет Фонда.

Отметим, что 8 декабря 2020 года Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о создании Фонда поддержки обеспечения раненых при защите территориальной целостности Азербайджанской Республики и семей шехидов (Фонд «YAŞAT»).

Также утвержден Попечительский совет Фонда, в состав которого вошли:

Абдуллаев Чингиз Акиф оглу

Алызаде Севиндж Аскерхан гызы

Асланов Новрузали Давуд оглу

Ашина Месуд

Ибрагимов Мансум Исрафил оглу

Искендеров Анар Джамал оглу

Гасымов Балакиши Алекбер оглу

Новрузов Джахангир Муталлиб оглу

Рамалданов Шаир Рамалдан оглу

Сафаралиева Рена Теймур гызы

Закиев Ильхам Азизага оглу.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)