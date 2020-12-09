В ноябре в Азербайджане были отклонены 103 заявки на признание дипломов иностранных вузов

БАКУ /Trend/ - В ноябре в азербайджанское Агентство по обеспечению качества образования с обращением о признании квалификаций, полученных в зарубежных вузах, обратились 322 гражданина.

Как сообщили в среду Trend в министерстве образования, 103 обращения были отклонены, и в подавляющем большинстве случаев причина заключалась в неудовлетворительном уровне знания обратившимися иностранного языка, на котором велось обучение, а также в недостаточности сроков, необходимых для усвоения учебного материала.

Большинство заявителей - это лица, получившие образование в вузах стран СНГ, Грузии и Турции. По статистике, обращения в основном поступали в связи с такими направлениями обучения, как юриспруденция, бизнес-администрирование, медицина, образование, экономика и другие.

В министерстве отметили, что в настоящее время признание и нострификация иностранных дипломов в сфере высшего образования в стране регулируется постановлением Кабинета министров № 64 от 13 мая 2003 года.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев)