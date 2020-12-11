Шехид-прапорщик МВД Азербайджана Сархан Абдуллаев (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Прапорщик внутренних войск МВД Азербайджана Абдуллаев Сархан Эльхан оглу стал шехидом в Отечественной войне.

Как сообщили в пятницу Trend в МВД, он родился в 1998 году в Газахском районе.

Сархан Абдуллаев стал шехидом 27 сентября в ходе боев на Муровдагском направлении.

Был женат, имел двоих детей.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)