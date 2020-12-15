Порой, чтобы вылечить одного пациента, 5-6 врачей рискуют своими жизнями - TƏBİB

БАКУ /Trend/ - Благодаря вакцинам в мире предотвращены десятки опасных заболеваний. Без этих вакцин наш мир был бы более опасным. К сожалению, мы столкнулись с новой пандемией коронавируса.

Как сообщает во вторник Trend, об этом в ходе сегодняшнего брифинга сказал председатель правления Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Рамин Байрамлы.

Он отметил, что коронавирус чужероден для нашего тела.

"Коронавирус попадает в организм через легкие и распространяется по всему телу. COVID 19 - это пандемия, и до разработки эффективного противовирусного препарата еще далеко. Строгий карантинный режим - также экономически сложный процесс. В настоящее время самый легкий путь - вакцинация", - отметил Байрамлы.

Он сообщил, что порой, чтобы вылечить одного пациента, 5-6 врачей рискуют своими жизнями.

"Мы находимся в сложной ситуации в плане второй волны инфицирования. Суточное число инфицированных значительно увеличилось, но пока мы справляемся, хотя возможности системы здравоохранения не безграничны. Поэтому мы пытаемся осуществить вакцинацию", - подчеркнул Рамин Байрамлы.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)