В Азербайджане соцвыплаты назначены свыше 1300 членам семей шехидов Отечественной войны

БАКУ /Trend/ - Государственный фонд социальной защиты при министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана продолжает работы по назначению соответствующих социальных выплат членам семей шехидов.

Как сообщили в пятницу Trend в министерстве, Фонд назначил выплаты по социальному обеспечению - ежемесячную стипендию Президента, а также пенсии и пособия - более чем 1300 членам семей шехидов 44-дневной Отечественной войны.

Особое внимание уделяется оперативной поддержке семей военнослужащих, ставших шехидами в Отечественной войне, и вопросам социальной защиты участников войны.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)