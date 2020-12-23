Для семьи шехида Эльвина Гулузаде в Тертере создано малое хозяйство

БАКУ /Trend/ - Сотрудники министерства труда и социальной защиты населения встретились в Тертерском районе с семьей шехида Отечественной войны Эльвина Шамси оглу Гулузаде.

Как сообщает в среду Trend, в семье из четырех человек (родители и два брата шехида) один из двух братьев проходит службу в армии.

Принимая во внимание то, что другие члены семьи не работают, а также учитывая их желание, они во внеочередном порядке были привлечены к программе самозанятости. За короткое время им были переданы необходимые активы и создано малое семейное хозяйство.

Семья также была проинформирована о том, что ведется работа по назначению ей предусмотренных для семей шехидов соцвыплат.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев)