В Азербайджане еще 4226 человек излечились от COVID-19, выявлено 1850 новых случаев заражения
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки еще 4 226 человек излечились от коронавируса, выявлено 1 850 новых случаев заражения, скончались 40 пациентов, сообщили в четверг Trend в Оперативном штабе при Кабинете министров Азербайджана.
На сегодня в Азербайджане выявлен в целом 210 061 случай заражения коронавирусом, из них 155 886 человек вылечились, 2 380 - скончались, число активных больных – 51 795.
За последние сутки в Азербайджане для выявления коронавируса проведено 13 034, а в целом - 2 115 991 тест.
(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)
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