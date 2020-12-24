В Азербайджане еще 4226 человек излечились от COVID-19, выявлено 1850 новых случаев заражения

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки еще 4 226 человек излечились от коронавируса, выявлено 1 850 новых случаев заражения, скончались 40 пациентов, сообщили в четверг Trend в Оперативном штабе при Кабинете министров Азербайджана.

На сегодня в Азербайджане выявлен в целом 210 061 случай заражения коронавирусом, из них 155 886 человек вылечились, 2 380 - скончались, число активных больных – 51 795.

За последние сутки в Азербайджане для выявления коронавируса проведено 13 034, а в целом - 2 115 991 тест.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)