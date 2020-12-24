Промежуточные экзамены экстерном в Азербайджане будут организованы в режиме онлайн

БАКУ /Trend/ - С 25 декабря в Азербайджане стартуют экзамены экстерном для лиц, которые не смогли завершить общее среднее (IX классов) и полное среднее (XI классов) образование в предыдущие годы.

Как сообщили в четверг Trend в Управлении образования города Баку, в целях предотвращения распространения инфекции коронавируса (COVID-19) на территории Азербайджана и с учетом введенных ограничений было сочтено целесообразным провести экзамены в форме устного собеседования. В этой связи промежуточные экзамены будут проведены в онлайн-режиме (устно) посредством платформы Microsoft Teams.

Соответствующая информация направлена ​​в WhatsApp лицам, прошедшим регистрацию для участия в экзаменах.

Отметим, что лица, успешно сдавшие экзамены экстерном, где по каждому предмету будет задано 10 вопросов, получат право принять участие в выпускных экзаменах, проводимых Государственным экзаменационным центром для получения документа (аттестата) об общем и полном среднем образовании.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)