Фонд Гейдара Алиева направляет праздничные гостинцы почти 100 тыс. семей (ФОТО) (версия 2)
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БАКУ /Trend/ - По инициативе Первого вице-президента Азербайджана, президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой началась доставка гостинцев малообеспеченным и семьям из других уязвимых групп по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года.
Как сообщает в пятницу Trend, акция, реализуемая Фондом Гейдара Алиева и Общественным объединением Региональное развитие, охватит до 100 тысяч семей по всей стране. Наряду с малообеспеченными семьями, сюда входят: дети с ограниченными возможностями, семьи с 5 и более детьми, а также семьи, покинувшие свои дома в результате ущерба, нанесенного военной агрессией Армении.
Доставка гостинцев, состоящих из продуктов питания, гражданам осуществляется при поддержке министерства труда и социальной защиты населения, в соответствии с требованиями действующего карантинного режима. Волонтеры Общественного объединения Региональное развитие принимают активное участие в реализации акции.
Доставка гостинцев продолжится до конца декабря.
Отметим, что Фонд Гейдара Алиева, который всегда уделяет внимание малообеспеченным семьям и людям, нуждающимся в особой заботе, регулярно реализует различные проекты, связанные с ними. К настоящему времени семьям, получающим социальную помощь по всей стране, были переданы подарки на Новый год, праздники Новруз и Рамазан, для тысяч нуждающихся в социальной помощи были организованы праздничные столы и вручены подарки. Также были доставлены продовольственные паи одиноким лицам старше 65 лет, которым запрещено покидать свои дома во время особого карантинного режима, объявленного в стране из-за пандемии нового типа коронавируса (COVID-19), а также малообеспеченным семьям в рамках проекта "Мы сильны вместе".
В праздничный подарочный набор, доставляемый семьям по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года, входит:
|
№
|
Название продукции
|
Количество (шт.)
|
1.
|
Чай ("Азерчай" или "Финал", 800 граммов)
|
1
|
2.
|
Сахар ("Азершекер" или "Гюлюм", 800 граммов)
|
2
|
3.
|
Сахарный песок (Richmond, ''Азершекер" или "Эвим", 800 граммов)
|
2
|
4.
|
Рис (Richmond или "Домашнее", 800 граммов)
|
3
|
5.
|
Перловая крупа (Mizzo, 800 граммов)
|
1
|
6.
|
Макароны ("Кармен", "Доймак", "Макара" или "Нова мак")
|
2 кг
|
7.
|
Вермишель ("Кармен", "Доймак", "Макара" или "Нова мак")
|
2 кг
|
8.
|
Чечевица (Mizzo, 800 граммов)
|
1
|
9.
|
Подсолнечное масло ("Эвим", "Финал" или "Юрдум", 1 литр)
|
1
|
10.
|
Топленое масло ("Ана бала", 1,745 килограмм)
|
1
|
11.
|
Мука ("Кармен","Доймак", "Оман" или Fellini)
|
3 кг
|
12.
|
Томатная паста ("Блендо", 275 граммов)
|
1
|
13.
|
Соль (Salute, 1 килограмм)
|
1
|
14.
|
Конфеты ("Карамелька", "Estella", "Ассорти" или "Комета", 1 килограмм)
|
1
|
15.
|
Курица ("Марджан", "Гилязи", "Lebro", "Сиязань", "Шафа" или "Курицы Девечи", 1,2-1,4 килограмма)
|
1
(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)