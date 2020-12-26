Первая концертная программа, организованная на Джыдыр дюзю спустя 30 лет (ВИДЕО)

Общество 26 декабря 2020 13:36 (UTC+04:00)
Первая концертная программа, организованная на Джыдыр дюзю спустя 30 лет (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Распространены видеокадры концертной программы, организованной впервые спустя 30 лет на знаменитой Джыдыр дюзю Культурным центром Службы государственной безопасности (СГБ) для военнослужащих, проходящих службу в освобожденном от оккупации городе Шуша.

Trend со ссылкой на официальный YouTube-канал СГБ представляет вниманию эти кадры.

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