Первая концертная программа, организованная на Джыдыр дюзю спустя 30 лет (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Распространены видеокадры концертной программы, организованной впервые спустя 30 лет на знаменитой Джыдыр дюзю Культурным центром Службы государственной безопасности (СГБ) для военнослужащих, проходящих службу в освобожденном от оккупации городе Шуша.

Trend со ссылкой на официальный YouTube-канал СГБ представляет вниманию эти кадры.