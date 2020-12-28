В связи с выпускными экзаменами в Азербайджане подготовлено специздание журнала "Абитуриент"

БАКУ /Trend/ - В ближайшие 2-3 дня в связи с выпускным экзаменом на уровне общего (9-летнего) среднего образования и на уровне полного (11-летнего) среднего образования (первый этап вступительных экзаменов) Государственным экзаменационным центром (ГЭЦ) будет выпущено специздание журнала "Абитуриент".

Как сообщили в понедельник Trend в ГЭЦ, в журнале для учащихся 9-х классов отражены субстандарты, программы, образцы заданий и критерии оценки предметов, новая модель итоговой оценки (аттестации) знаний учащихся по новым образовательным программам (учебным планам) на уровне общего среднего образования, согласованная с министерством образования. В 2021 году выпускные экзамены для девятиклассников будут проводиться в один этап на основе новой модели. На экзамене будут представлены в общей сложности 85 заданий, в том числе 30 заданий по языку обучения, 25 заданий - по математике и 30 заданий - по иностранному языку.

В журнале представлены задания для проверки навыков речи и понимания иностранных языков (английского, французского, немецкого, русского, арабского и персидского), а на сайте Центра размещены соответствующие аудиофайлы (http://dim.gov.az/news/2504/).

В связи с выпускными экзаменами на уровне полного (11-летнего) среднего образования (первый этап вступительных экзаменов) в журнале "Абитуриент" опубликованы субстандарты, программы, образцы заданий, критерии оценки и порядок подсчета баллов.

В журнале также представлены образцы заданий для проверки навыков речи и понимания иностранных языков (английского, французского, немецкого, русского, арабского и персидского), а на сайте Центра размещены соответствующие аудиофайлы (http://dim.gov.az/news/2504/).

Журналы выйдут на азербайджанском и русском языках.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев)