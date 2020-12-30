Гендерная политика в Азербайджане осуществляется на высоком уровне - спикер парламента

БАКУ /Trend/ - Гендерная политика в Азербайджане осуществляется на высоком уровне.

Об этом на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса (парламент) сказала спикер Сахиба Гафарова, передает в среду Trend.

Отметим, что в ходе сегодняшнего заседания Милли Меджлиса орган исполнительной власти, осуществляющий контроль в связи с работой в данном направлении, представил отчетную информацию.

Информация была зачитана председателем Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей Бахар Мурадовой. Депутаты озвучили свои мнения и предложения по вопросу.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев)