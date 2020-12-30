МВД Азербайджана призывает население соблюдать правила самоизоляции

БАКУ /Trend/ - Министерство внутренних дел Азербайджана предупредило граждан в связи с наступающими праздничными днями, передает в среду Trend со ссылкой на пресс-службу МВД.

В сообщении гражданам передаются поздравления по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года, выражаются наилучшие пожелания.

"Накануне праздников мы призываем вас ни на минуту не забывать о серьезной опасности, которую представляет пандемия коронавируса, избегать собраний, повышающих риск заражения, и соблюдать правила самоизоляции.

Категорически не должны быть допущены такие противоправные явления, как массовые собрания или шествия. В противном случае, за нарушение ограничений, определенных ужесточенным особым карантинным режимом, в отношении нарушителей будут приняты меры правовой ответственности.

Желаем каждому из вас праздничного настроения", - говорится в сообщении МВД.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)