Больше военных нас пытали армянские врачи - вызволенный из плена азербайджанский солдат

БАКУ /Trend/ - Я получил пулевое ранение в грудь девятого ноября, а десятого был взят в плен.

Об этом на сегодняшней пресс-конференции Государственной комиссии Азербайджана по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших лиц сказал вызволенный из армянского плена солдат азербайджанской армии Анар Алиев.

Он сообщил, что во время пребывания в больнице в Армении врачи подвергали его бесчеловечным пыткам.

"Больше военных нас пытали армянские врачи. Они били нас и жгли нам руки. Я оставался в больнице в Ереване 12 дней, в течение которых меня подвергали жестоким пыткам. 14 декабря нам завязали глаза и посадили на самолет, где мы встретили находившихся долгое время в армянском плену Дильгама Аскерова и Шахбаза Гулиева. Я радовался их освобождению больше, чем своему", - добавил Анар Алиев.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)