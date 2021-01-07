Оказаны услуги более чем 200 участникам Отечественной войны – центр реабилитации

БАКУ /Trend/ - В санаторно-курортном реабилитационном центре, который за короткое время был построен в Баку, оказаны услуги более чем 200 участникам войны.

Об этом сказал генеральный директор Центра Мурсал Мурсалов, сообщает в четверг Trend.

По его словам, из них 100 человек уже выписаны домой или вернулись на службу: «Сейчас в Центре находятся около 70 участников Отечественной войны. Для них организовано неврологическое и психологическое лечение, проводятся сеансы физиотерапии, бальнеотерапии, лечебного массажа, гидромассажа, лечебной физкультуры, предоставляются услуги логопеда. В основном в Центр направляются с пациенты с мозговыми и спинномозговыми травмами, повреждениями опорно-двигательного аппарата и периферической нервной системы. Но больше всего диагнозов связаны с травмами нервной системы. У наших военнослужащих чаще всего наблюдаются невротические расстройства и психологические травмы».

Директор отметил, что среди услуг, оказываемых в Центре, большое место отводится неврологическому и психологическому лечению. За один лечебный курс психологическое состояние пациентов максимально улучшается.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров )