В Азербайджане еще 1 879 человек излечились от COVID-19, выявлено 532 новых случая заражения

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки еще 1 879 человек вылечились от коронавируса, выявлено 532 новых случая заражения, скончались 24 человека, передает в пятницу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров Азербайджана.

На сегодня в Азербайджане выявлено в целом 223 417 случаев заражения коронавирусом, из них 205 406 человек вылечились, 2 869 - скончались, число активных больных – 15 142.

За последние сутки в Азербайджане для выявления коронавируса проведено 8 383, а в целом - 2 250 291 тест.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)