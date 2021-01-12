Готовятся бакинские копии рукописей Низами Гянджеви

Общество 12 января 2021 15:31 (UTC+04:00)
Готовятся бакинские копии рукописей Низами Гянджеви

БАКУ /Trend/ - Институт рукописей имени Мухаммеда Физули НАНА готовит альбомное издание "Бакинские копии рукописей Низами" по случаю "Года Низами".

Об этом во вторник сказал Trend научный секретарь Института, доктор философии по филологии Азизага Наджафов.

По его словам, книга, которая будет подготовлена на азербайджанском и английском языках, будет содержать вводную статью об общечеловеческой значимости наследия Низами, информацию о его важных рукописях, хранящихся в мировых библиотеках, детальные изображения 25 рукописей, хранящихся в Институте рукописей, фотографии важных страниц и миниатюр.

Наджафов добавил, что изучение жизни и творчества Низами Гянджеви всегда было в центре внимания наших ученых.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)

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