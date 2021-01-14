Комиссия минобороны Азербайджана рассмотрела более 780 обращений лиц, уволенных с военной службы по мобилизации

БАКУ /Trend/ - Продолжается работа комиссии по приему и рассмотрению обращений лиц, уволенных с военной службы по мобилизации, сообщает в четверг Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.

Комиссия, действующая в Учебно-тренировочном центре Вооруженных сил, в течение трех дней рассмотрела 782 обращения и приняла соответствующие меры по их решению.

Мобильная группа комиссии, действующая на территории Физулинского района, рассмотрела 102 обращения, приняв меры по их решению.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)