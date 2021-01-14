Комиссия минобороны Азербайджана рассмотрела более 780 обращений лиц, уволенных с военной службы по мобилизации
БАКУ /Trend/ - Продолжается работа комиссии по приему и рассмотрению обращений лиц, уволенных с военной службы по мобилизации, сообщает в четверг Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.
Комиссия, действующая в Учебно-тренировочном центре Вооруженных сил, в течение трех дней рассмотрела 782 обращения и приняла соответствующие меры по их решению.
Мобильная группа комиссии, действующая на территории Физулинского района, рассмотрела 102 обращения, приняв меры по их решению.
(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)
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Комиссия минобороны Азербайджана рассмотрела более 780 обращений лиц, уволенных с военной службы по мобилизации
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