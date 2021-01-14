Банк крови Азербайджана обратился к донорам с отрицательным резус-фактором

БАКУ /Trend/ - В Банке крови сократились запасы крови групп 0 (l) Rh- (1-я отрицательная), A (ll) Rh - (2-я отрицательная) и AB (lV) Rh - (4-я отрицательная), сообщает в четверг Trend со ссылкой на Банк крови.

«Призываем граждан к добровольной сдаче крови, чтобы спасти жизнь нуждающихся в ней», - говорится в сообщении.

Адрес: Центральный банк крови, ул. Фейзуллы Гасымзаде, 65.

Телефоны: 907

+99412 440 65 86

+99412 440 78 50

+99412 441 66 52.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)