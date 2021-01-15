Принимаются меры против лиц, незаконно носящих военную форму - минобороны Азербайджана (ФОТО/ВИДЕО)

Общество 15 января 2021 11:54 (UTC+04:00)
Принимаются меры против лиц, незаконно носящих военную форму - минобороны Азербайджана (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Подразделения военной полиции министерства обороны проводят рейды в Бакинском гарнизоне и других гарнизонах с целью предотвращения случаев ношения военной формы одежды лицами, призванными на военную службу по мобилизации в период Отечественной войны и уволенными с военной службы по мобилизации, а также некоторыми гражданами, не имеющими права на ношение военной формы одежды, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.

В минобороны отметили, что ношение военной формы одежды некоторыми гражданами противоречит соответствующему законодательству.

Следует отметить, что ношение военной формы одежды регулируется "Положением о военной форме и знаках различия военнослужащих Вооруженных сил Азербайджанской Республики" и Указом Президента Азербайджанской Республики от 25 июня 2001 года "Об утверждении описаний формы одежды и знаков различия военнослужащих Вооруженных сил Азербайджанской Республики".

Согласно статье 534 Кодекса Азербайджанской Республики об административных правонарушениях незаконное ношение военной формы одежды влечет за собой штраф в размере от 300 до 500 манатов с конфискацией военной формы одежды, являвшейся предметом административного правонарушения.

(Текст: Кямаля Сеидова)

Принимаются меры против лиц, незаконно носящих военную форму - минобороны Азербайджана (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
Принимаются меры против лиц, незаконно носящих военную форму - минобороны Азербайджана (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
Принимаются меры против лиц, незаконно носящих военную форму - минобороны Азербайджана (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
Принимаются меры против лиц, незаконно носящих военную форму - минобороны Азербайджана (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
Принимаются меры против лиц, незаконно носящих военную форму - минобороны Азербайджана (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
Принимаются меры против лиц, незаконно носящих военную форму - минобороны Азербайджана (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
Принимаются меры против лиц, незаконно носящих военную форму - минобороны Азербайджана (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
Принимаются меры против лиц, незаконно носящих военную форму - минобороны Азербайджана (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
Принимаются меры против лиц, незаконно носящих военную форму - минобороны Азербайджана (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
Принимаются меры против лиц, незаконно носящих военную форму - минобороны Азербайджана (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
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